Даяна Ястремська / фото REUTERS
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№72 WTA) стартувала з перемоги на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго.
На стадії 1/32 фіналу Даяна обіграла Алізе Корне з Франції (№65 WTA). Доля зустрічі була вирішена у двох сетах за трошки більше, ніж півтори години.
Даяна Ястремська (Україна) - Алізе Корне (Франція) - 7:5, 6:1
Це була перша особиста зустріч тенісисток. Зазначимо, що останні 6 поєдинків проти представниць Франції Даяна виграла.
У наступному раунді Ястремська зіграє проти Елізи Мертенс (№18 WTA) з Бельгії.
Українки на турнірі в Чикаго: головне
- Еліна Світоліна (№6 WTA) посіяна першою на цьому турнірі і вступить у боротьбу зі стадії 1/8 фіналу.
- Марта Костюк (№57 WTA) посперечається з іншою українкою Катериною Козловою (№140 WTA) за вихід до 1/16 фіналу.