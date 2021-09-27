21-річна українка виграла в Алізе Корне.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№72 WTA) стартувала з перемоги на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго.

На стадії 1/32 фіналу Даяна обіграла Алізе Корне з Франції (№65 WTA). Доля зустрічі була вирішена у двох сетах за трошки більше, ніж півтори години.

Даяна Ястремська (Україна) - Алізе Корне (Франція) - 7:5, 6:1

Це була перша особиста зустріч тенісисток. Зазначимо, що останні 6 поєдинків проти представниць Франції Даяна виграла.

У наступному раунді Ястремська зіграє проти Елізи Мертенс (№18 WTA) з Бельгії.

Українки на турнірі в Чикаго: головне

Еліна Світоліна (№6 WTA) посіяна першою на цьому турнірі і вступить у боротьбу зі стадії 1/8 фіналу.

Марта Костюк (№57 WTA) посперечається з іншою українкою Катериною Козловою (№140 WTA) за вихід до 1/16 фіналу.

Автор: Артем Будрін