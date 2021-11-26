У п'ятницю, 26 листопада, збірна України з баскетболу зіграла свій перший поєдинок в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023. Суперником української команди була збірна Грузії. Гра проходила в Тбілісі.
Перемогу в цьому протистоянні святкували грузинські спортсмени - 88: 83.
Відбір на ЧС-2023. Група G
Грузія - Україна - 88:83.
Грузія: Макфадден, Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелія, Бурджанадзе, Певадзе, Корсантия, Берішвілі, Боколішвілі, Кінчанадзе, Турдзіладзе, Шермадіні.
Україна: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Липовий, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Пустовий.
Нагадаємо, в груповому раунді відбору на ЧС-2023 серед європейських команд суперниками збірної України є збірні Грузії, Іспанії та Північної Македонії.
Свій наступний матч збірна України зіграє проти збірної Іспанії в гостях. Гра запланована на 24 лютого 2022 року.
Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: що потрібно знати
- На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні та гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.
- У другий груповий етап кваліфікації виходять по три кращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три кращі команди з кожної групи.
Список учасників ЧС від Європи стане відомий в лютому 2023-го.
- Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року.