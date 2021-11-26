Відбір на ЧС-2023: збірна України з баскетболу в драматичному матчі поступилася Грузії

Збірна України з поразки стартувала у відборі на ЧС-2023.

У п'ятницю, 26 листопада, збірна України з баскетболу зіграла свій перший поєдинок в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023. Суперником української команди була збірна Грузії. Гра проходила в Тбілісі. Перемогу в цьому протистоянні святкували грузинські спортсмени - 88: 83. Відбір на ЧС-2023. Група G Грузія - Україна - 88:83. Грузія: Макфадден, Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелія, Бурджанадзе, Певадзе, Корсантия, Берішвілі, Боколішвілі, Кінчанадзе, Турдзіладзе, Шермадіні. Україна: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Липовий, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Пустовий. Нагадаємо, в груповому раунді відбору на ЧС-2023 серед європейських команд суперниками збірної України є збірні Грузії, Іспанії та Північної Македонії. Свій наступний матч збірна України зіграє проти збірної Іспанії в гостях. Гра запланована на 24 лютого 2022 року. Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: що потрібно знати На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні та гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.

У другий груповий етап кваліфікації виходять по три кращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три кращі команди з кожної групи.

Список учасників ЧС від Європи стане відомий в лютому 2023-го.

Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року. Автор: Володимир Медяник

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