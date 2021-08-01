Льюїс Хемілтон став третім, але цього вистачило, щоб очолити особистий залік.

На автодромі "Хунгарорінг" пройшов 11-й етап Формули-1 - Гран-прі Угорщини.

Переможцем гонки сенсаційно став представник команди "Альпін" Естебан Окон. Він здобув свою першу перемогу у Формулі-1 в кар'єрі.

Вже на старті гонки сталася велика аварія за участю майже десятка машин. За її підсумками чотири гонщики (Валттері Боттас, Серхіо Перес, Шарль Леклер і Ленс Стролл) зійшли з дистанції, а гонка була припинена.

Третім у гонці фінішував чинний чемпіон Льюїс Хемілтон, завдяки чому він вийшов у лідери сезону.

Гран-прі Угорщини: топ-10

1. Естебан Окон (Франція, "Альпін")

2. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") відставання 1,859

3. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - 2,736

4. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 15,018

5. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 15,651

6. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 1.03.614

7. Юкі Цунода (Японія, "Альфатаурі") - 1.15.803

8. Ніколас Латіфі (Канада, "Вільямс") - 1.17.910

9. Джордж Расселл (Великобританія, "Вільямс") - 1.19.094

10. Макс Ферстаппен (Голландія, "Ред Булл") - 1.20.244

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Формула-1: результати сезону

Перед перервою в чемпіонаті Льюїс Хемілтон вирвався в лідери. У нього 192 очки, а у Макса Ферстаппена - 186. У трійці також Ландо Норріс на "Макларен" (113 очок).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 300 очок, у "Ред Булл" - 290, а у "Макларена" - 163.

Наступний етап - Гран-прі Бельгії - пройде 29 серпня.

Автор: Антон Дудар