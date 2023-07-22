Деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритого листа до міністра молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту України не надає дозвіл на виїзд з країни 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку. Він має брати участь в Кубку світу з шахів-2023 в Баку, турнір починається 29 липня, повідомляє Міжнародна федерація шахів.

"Василь Іванчук мешкає у Львові, Україна. Згідно з чинним законодавством, йому потрібен дозвіл Міністерства молоді та спорту на виїзд із країни зі спортивною метою, оскільки йому менше 60 років (зараз йому 54 роки). Такого дозволу не було надано. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Федерації шахів Азербайджану, також було відхилено", – йдеться в повідомленні.

Деякі з найкращих гросмейстерів світу, зокрема, Магнус Карлсен, Вішванатан Ананд, Накамура Хікару, Фабіано Каруана, Веслі Со, підписали відкритого листа до Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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"Ми просимо шахову спільноту підтримати цю ініціативу, поширивши лист, і сподіваємось, що більше гросмейстерів висловлять свою підтримку гросмейстеру Іванчуку", – наголошують у Міжнародній федерації шахів.

Виїзд спортсменів за кордон 2023 - що треба знати

В Україні виїзд за кордон заборонений до кінця воєнного стану всім військовозобов'язаним та обмежено придатним до військової служби чоловікам.

Але є деякі виключення. Зокрема, виїхати з країни можуть спортсмени – за наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту.

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