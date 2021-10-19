У Дніпрі відбувся масштабний турнір Гран-прі TMS з бразильського джиу-джитсу.
У змаганнях взяли участь найкращі спортсмени з України, а також два спортсмени з Литви та Молдови.
Призові місця розігрувалися в дев'яти різних вагових категоріях. Спортсмени боролися за призовий фонд у розмірі 400 тисяч гривень. Також були розіграні пояси абсолютних чемпіонів.
У жіночому дивізіоні чемпіонський титул завоювала співробітниця патрульної поліції Тетяна Гринько. У чоловіків пояс чемпіона виграв литовець Лукас Пелакаускас, який переміг топ-спортсменів з України.
Турнір проходив у форматі "Submission Only".
"Тут немає балів. Тут тільки Submission Only. Це означає тільки дострокова перемога. Тому, в плані суддівства трохи легше. Немає балів, але є свої нюанси, за якими потрібно стежити", - розповів головний рефері змагань Максим Зубенко.
Бразильське джиу-джитсу: довідка
Бразильське джиу-джитсу - це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство, основою якого є боротьба в партері, а також больові і задушливі прийоми.