Міністерство молоді та спорту України прийняло важливе рішення.

Міністерство молоді та спорту України прийняло постанову про скасування всіх спортивних і масових заходів в Україні на період дії НС - мінімум 30 днів. Наказ про це повинні оприлюднити протягом доби.

Про це повідомляє Sport.ua.

Ратифікація указу президента України про введення надзвичайного стану очікується сьогодні ввечері, 23 лютого, на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Таким чином, протягом наступних 30 днів жодних спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на території України не проводитиметься.

Своєю чергою, за інформацією джерела, участь збірних команд України в міжнародних змаганнях не скасовується.

Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу після "зимової сплячки" повинен був за планом відновиться 25 лютого.

Надзвичайний стан в Україні: що передбачає

Режим надзвичайного стану передбачає:

посилений контроль в'їздів та виїздів з територій міст та областей;

можливе обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

заборона на проведення мітингів.

Вас також можуть зацікавити новини: