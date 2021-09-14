Грайливий кокер-спанієль ледь не зірвав матч із жіночого крикету в Британії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Собака вибіг на поле і, коли одна зі спортсменок зробила подачу, сприйняв це як запрошення до гри. Спанієль негайно спіймав м'яч і почав із ним тікати. А за ним – пів команди.
Зрештою собаку вмовили повернути здобич, і матч поновився.
Нагадаємо, у червні польський футбольний матч перервав парашутист, який приземлився прямісінько на стадіон.
Незвичний інцидент стався під час другого тайму. Момент появи з неба зайвого гравця на полі вдалося зафіксувати на камеру коментатору. Він навіть не знав, як коментувати те, що побачив. Згодом зізнався, що таке в його кар`єрі відбулося вперше.
Тим часом арбітр додав курйозній події гумору, показавши парашутистові жовту картку.