Спанієль зловив м'яч і почав з ним тікати, наздоганяти собаку довелося ледь не половині команди.

Грайливий кокер-спанієль ледь не зірвав матч із жіночого крикету в Британії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Собака вибіг на поле і, коли одна зі спортсменок зробила подачу, сприйняв це як запрошення до гри. Спанієль негайно спіймав м'яч і почав із ним тікати. А за ним – пів команди.

Зрештою собаку вмовили повернути здобич, і матч поновився.

Нагадаємо, у червні польський футбольний матч перервав парашутист, який приземлився прямісінько на стадіон.

Незвичний інцидент стався під час другого тайму. Момент появи з неба зайвого гравця на полі вдалося зафіксувати на камеру коментатору. Він навіть не знав, як коментувати те, що побачив. Згодом зізнався, що таке в його кар`єрі відбулося вперше.

Тим часом арбітр додав курйозній події гумору, показавши парашутистові жовту картку.

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Автор: Віолетта Орлова