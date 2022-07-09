Бункерна тварюка забирає найкращих.

У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух. Трагічну новину повідомив у соцмережах олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець із Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух.

Особисто знайомий був із Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу.

Розпач, смуток та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Покійся з миром, Герою", – написав Беленюк.

Раніше Беленюк показав себе у футболці з написом, адресованим окупантам: "Мій Херсон вам в рот не влізе". Також нардеп-борець розкритикував дії Сергія Бубки, аргументовано висловивши недовіру президенту НОК України.

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