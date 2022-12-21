Найтитулованіший клуб Італії може отримати серйозне покарання за фінансові махінації.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відсторонити туринський "Ювентус" від участі в змаганнях під егідою організації.

За інформацією видання La Gazzetta dello Sport, подібні заходи будуть застосовані до італійського клубу в разі підтвердження факту фінансових порушень.

1 грудня УЄФА офіційно розпочав розслідування щодо клубу "у тісній співпраці з італійською владою". Причина: останні фінансові звіти "старої синьйори".

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Якщо прокуратура все ж знайде порушення у фінансових звітах "Ювентуса", УЄФА зможе застосувати свої санкції щодо клубу.

Повідомляється, що туринці можуть отримати різні покарання, які варіюються від грошового штрафу до відсторонення від єврокубків.

УЄФА має намір прийняти остаточне рішення до червня.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в період пандемії коронавірусу туринці таємно виплачували зарплату своїм футболістам, хоча публічно клуб оголосив, що гравці тимчасово відмовилися від грошей.

"Ювентус" виплатив 17 футболістам близько 60 мільйонів євро. Незважаючи на публічну заяву про те, що гравці відмовилися від окладів, керівництво "старої сеньйори" уклало з футболістами таємні угоди про виплату великих сум.

Нагадаємо, туринський "Ювентус" є найтитулованішим клубом в Італії і одним з найтитулованіших у світі.

"Юве" ставав чемпіоном Італії рекордні 36 разів. Також туринський клуб рекордні 14 разів вигравав Кубок Італії і рекордні 9 разів Суперкубок країни.

Крім того, "Ювентус" двічі вигравав Лігу чемпіонів, тричі Кубок УЄФА, двічі Суперкубок УЄФА і безліч інших трофеїв.

У нинішньому сезоні "Ювентус" після 15-ти турів набрав 31 очко і займає третє місце в турнірній таблиці Серії А.

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