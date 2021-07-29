Віталій Дуброва не зміг стримати емоцій під час поєдинку своєї підопічної.

Головного тренера збірної України з дзюдо Віталія Дуброву вилучили із залу в ході поєдинку Анастасії Турчин на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Суспільне: Спорт.

Наставник бурхливо реагував на змагання дівчат. Спершу він отримав попередження від суддів, а після другого зауваження його зобов'язали покинути залу.

Сам 43-річний тренер так прокоментував інцидент:

"Тренер може підказувати лише в момент "мате" - проміжках між паузами. Я кричав на емоціях і під час зустрічі мені зробили одне зауваження. Але я так завівся, що отримав друге зауваження. Це нормально, багатьох виганяють. На щастя, на один день, і завтра я зможу працювати. Сподіваємося, що закінчимо олімпійський турнір на хорошій ноті, як його й розпочали".

Зауважимо, що наша дзюдоїстка Турчин припинила свої виступи в Токіо - в 1/8 фіналу вона програла суперниці з Нідерландів.

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Автор: Артем Будрін