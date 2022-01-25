Дмитро Сосновський впевнений, що потрібно завжди бути патріотом України і мати чітку позицію.

Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський прокоментував заборону для українських спортсменів стояти поруч з росіянами і їх символікою на Зимових Олімпійських Іграх в Пекіні.

Свою думку він висловив у коментарі для Meta-Ratings.

"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці. Будь моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонений гімн Росії. Адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів і сестер, захоплює чужі території", - сказав Сосновський.

Він упевнений, що потрібно завжди бути патріотом України і мати чітку позицію.

"Тим, хто стверджує, що ми - один народ, що ми - брати і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, що вони відразу б змінили свою думку", - сказав тренер.

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Як повідомляв УНІАН, Українські спортсмени, які виступлять на зимовій Олімпіаді - 2022 в Пекіні, не будуть публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії.

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