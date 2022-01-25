Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський прокоментував заборону для українських спортсменів стояти поруч з росіянами і їх символікою на Зимових Олімпійських Іграх в Пекіні.
Свою думку він висловив у коментарі для Meta-Ratings.
"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці. Будь моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонений гімн Росії. Адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів і сестер, захоплює чужі території", - сказав Сосновський.
Він упевнений, що потрібно завжди бути патріотом України і мати чітку позицію.
"Тим, хто стверджує, що ми - один народ, що ми - брати і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, що вони відразу б змінили свою думку", - сказав тренер.
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Як повідомляв УНІАН, Українські спортсмени, які виступлять на зимовій Олімпіаді - 2022 в Пекіні, не будуть публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії.
Скандал навколо обіймів Магучіх і Ласіцкене
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони.
- Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх і агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою.
- Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх і виступив проти "цькування дитини".
- Мовний омбудсмен говорив про скандал навколо медалістки, що спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
- Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучіх "біомусором".
- Через кілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою і підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".
- У НОК і ФЛАУ також говорили про "спорт поза політикою" і вступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
- Потім легкоатлетка дала розгорнутий коментар і виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Крім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі і зазначила, що вона "вірна Україні".
- У Міністерстві оборони потім провести бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок.
- Скандал отримав продовження після того, як Магучіх і ще одна українка Ірина Геращенко знову опинилися на одному фото з Ласіцкене.