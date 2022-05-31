Денис Молчанов дуже незадоволений позицією тенісних чиновників щодо росіян.

Відомий український тенісист Денис Молчанов висловився про скандальне рішення ATP позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок.

Українець залишився незадоволений рішенням чиновників Асоціації тенісистів-професіоналів щодо спортсменів країн-агресорів.

"Для мене це дуже складна ситуація. Російські гравці не представляють російську владу, ми довгий час дружимо. З іншого боку, неможливо розділити владу і її громадян, коли мова йде про країну. Якщо говорити загалом, то йде війна, і кожен, хто має відношення до загарбників, повинен бути покараний. Ми втрачаємо сім'ї, друзів, будинки. Україна страждає вже так довго.

Особисто я не відчуваю підтримки від тенісної спільноти. Я повинен відчувати підтримку від АТР, але керівництво чоловічого туру карає всіх гравців (не нараховуючи очки за виступ на Wimbledon) і швидше підтримує росіян. З боку турів це дуже дивне рішення, по-моєму.

Мій будинок знаходиться в трьох кілометрах від Бучі та Ірпеня в Київській області. Ми всі знаємо, що там сталося. Я хотів би, щоб тенісні чиновники приїхали до мене додому і подивилися, як там все виглядає. Я запрошую їх до себе додому. Можливо, тоді вони зрозуміють, що відбувається. Можливо, тоді вони змінять свої погляди?", - наводить слова Молчанова BTU.

Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

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