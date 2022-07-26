Ілля Марченко без проблем розібрався з представником країни-агресора.

Український тенісист Ілля Марченко пробився в 1/8 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).

В рамках першого кола українець обіграв росіянина Андрія Кузнєцова.

Сеговія (Іспанія). Челленджер, хард

Андрій Кузнецов (Росія) – Ілля Марченко (Україна) – 7:6 (4), 1:6, 3:6

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин. По ходу зустрічі Марченко подав вісім ейсів, допустив вісім подвійних помилок і реалізував сім з 12-ти брейк-поінта. Його суперник чотири рази подав навиліт, 10 разів помилився при введенні м'яча в гру і реалізував три з дев'яти брейк-поінта.

Відзначимо, що після гри український тенісист не потиснув супернику руку. Він подякував суддю і відразу відправився до своїх речей.

У наступному раунді турніру Марченко зіграє проти представника Зімбабве Бенджаміна Лока.

Додамо, що на тенісних турнірах WTA і ATP російські та білоруські спортсмени виступають в нейтральному статусі.

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