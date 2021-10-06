Прометей поступився Тенеріфе / фото ФБУ
Чемпіон України з баскетболу "Прометей" стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів ФІБА.
Український клуб у Запоріжжі зустрічався з іспанським "Тенеріфе" і зазнав поразки.
Після провальної третьої чверті матчу український клуб проявив характер і зумів повернутися в гру, але пропустив вирішальний триочковий за секунду до фінальної сирени.
"Прометей" - "Тенеріфе" - 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)
Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став Д'Анжело Харрісон, який набрав 22 очки.
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"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне
- "Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.
- Для виходу в груповий етап український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву", а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".
- На груповому етапі суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".
- У 2-му турі "Прометей" вдома зіграє з "Людвігсбургом".