"Прометей" зазнав поразки в домашньому матчі.

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів ФІБА.

Український клуб у Запоріжжі зустрічався з іспанським "Тенеріфе" і зазнав поразки.

Після провальної третьої чверті матчу український клуб проявив характер і зумів повернутися в гру, але пропустив вирішальний триочковий за секунду до фінальної сирени.

"Прометей" - "Тенеріфе" - 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)

Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став Д'Анжело Харрісон, який набрав 22 очки.

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"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

Для виходу в груповий етап український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву", а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".

На груповому етапі суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".

У 2-му турі "Прометей" вдома зіграє з "Людвігсбургом".

Автор: Антон Дудар