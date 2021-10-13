"Прометей" в домашньому матчі поступився німецькій команді.

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" вдруге програв на груповому етапі Ліги чемпіонів ФІБА.

Український клуб у Києві приймав німецький "Різен Людвігсбург" і несподівано зазнав поразки, хоч букмекери перед матчем у фаворити записували саме "Прометей".

У кожній чверті "Прометей" був слабшим і в підсумку відстав від суперника на 22 очки.

"Прометей" - "Людвігсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американець Ді Джей Кеннеді, який набрав 18 очок.

Нагадаємо, що в першому турі українська команда програла іспанцям.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

Для виходу в груповий етап український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву", а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".

На груповому етапі суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".

У 3-му турі 27 жовтня "Прометей" на виїзді зіграє проти "Сассарі".

Автор: Артем Будрін