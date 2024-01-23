Олександр Зінченко повідомив, що не вперше опиняється в такій ситуації і знає, як знайти вихід.

Півзахисник збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко прокоментував шквальну критику на свою адресу з боку експертів та інших людей.

27-річний футболіст розповів, що вже не вперше потрапляє в подібну ситуацію і вже навчився, як з цього виходити.

"Я точно не найщасливіша людина на планеті, але я розумію, що бувають злети і падіння. Упевнений, що все буде в порядку, я вже таке проходив у своїй кар'єрі, знаю, як потрібно поводитися в такій ситуації.

І я знаю, як реагувати на конкуренцію в складі. Потрібно продовжувати працювати ще старанніше. Потрібно оцінювати себе: що можна зробити краще, яких помилок уникнути в майбутньому. Звичайно, люди можуть критикувати футболістів", - наводить слова Зінченка The Athletic.

У поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв 25 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом і однією результативною передачею.

У чемпіонаті Англії "Арсенал" посідає третє місце в турнірній таблиці з 43 балами в активі. Відставання від лідируючого "Ліверпуля" становить 5 очок.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "каноніри" зіграють проти "Ноттінгем Форест". Матч відбудеться 30 січня.

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