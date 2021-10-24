Олександра Назарова і Максим Нікітін стали найкращими в танцях на льоду.

Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін з перемоги стартували в олімпійському сезоні 2021-2022.

Український дует переміг у танцях на льоду на Кубку Віктора Петренка в Одесі.

Назарова і Нікітін за сумою двох виступів набрали 190.96 бала. Вони виграли обидві програми (75.17 балів в ритмічному танці та 115.79 бали в довільній програмі) і випередили суперників з Великобританії та Польщі.

1. Олександра Назарова / Максим Нікітін (Україна) - 190,96

2. Саша Фіар / Джордж Вадделл (Великобританія) - 173,36

3. Анастасія Полібіна / Павло Головішніков (Польща) - 150,86

Повні версії олімпійських програм український дует представив вперше.

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Додамо, що на Кубку Петренка у чоловіків срібло та бронзу вибороли українці Кирило Лишенко та Сергій Соколов.

Олександра Назарова і Максим Нікітін: що про них відомо

Дует 24-річної Назарової та 27-річного Нікітіна представляє Харків.

Вони є п'ятикратними чемпіонами України, віце-чемпіонами Юнацьких Олімпійських ігор-2012, бронзовими призерами ЧС серед юніорів 2015 року. Брали участь в Олімпіаді-2018, зайнявши 21-е місце.

На дорослих чемпіонатах світу Назарова і Нікітін двічі входили до топ-15 (у 2017 і 2018 роках), а на чемпіонаті Європи-2020 потрапили до топ-10.

Автор: Антон Дудар