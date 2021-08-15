Юлія Джима і Дмитро Підручний увійшли в топ-5 у своїх гонках.

У німецькому Вісбадені пройшли жіноча і чоловіча літні шоу-гонки City Biathlon Wiesbaden. Ці гонки проводяться на вулицях міста.

У жіночій гонці Україну представляла Юлія Джима. В українки виникли проблеми на першому вогневому рубежі - вона не закрила одну мішень після восьми пострілів, через що пішла на десятисекундний штраф. Далі Джимі вдалося виправити ситуацію, але поборотися за топ-трійку можливості вже не було. У підсумку українка посіла четверте місце.

Переможницею гонки стала італійка Доротея Вірер. У трійку також увійшли француженка Жюлья Симон і чешка Маркета Давидова.

У чоловіків Україну в мас-старті представляв Дмитро Підручний. Перед заключною стрільбою він йшов другим, але останню мішень закривав додатковими патронами після трьох промахів, а після неї впав і фінішував на п'ятій позиції.

Виграв гонку норвежець Йоханнес Бо. Другим став росіянин Карім Халілі, а третім - італієць Лукас Хоффер.

Відзначимо, що всього в гонках брали участь по дев'ять осіб, але у фінал після кваліфікації проходили семеро.

Переможцям шоу-гонки вручили по величезному келиху пива.

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Автор: Антон Дудар