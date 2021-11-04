Святослав Михайлюк та Олексій Лень відзначилися результативною грою.

Українці Святослав Михайлюк та Олексій Лень успішно зіграли за свої команди в матчах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Захисник "Торонто" Михайлюк у матчі проти "Вашингтона" провів на майданчику 34 хвилини 36 секунд, встигнувши набрати за цей час 15 очок. Також в його активі 4 підбирання та 1 перехоплення.

Михайлюк став третім за результативністю у складі "Торонто", а його команда перемогла з рахунком 109:100.

Відеоогляд матчу

Лень у складі "Сакраменто" зіграв 20 хвилин і 39 секунд проти "Нью-Орлеан". Українець зумів набрати 12 очок, до яких додав 5 підбирань. Для Леня цей матч став найрезультативнішим у поточному сезоні.

"Сакраменто" вдалося здобути перемогу в цьому матчі з рахунком 112:99.

Відео двох слем-данків Леня

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Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов в "Детройт", в березні 2021-го приєднався до "Оклахоми", а в серпні став гравцем "Торонто".

Всього він провів у НБА 172 матчі, набираючи в середньому 7,3 очка.

У 2020 році Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА".

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА в 2013-му році, поповнивши склад "Фінікса". У 2018 році він перейшов до "Атланти", у складі якої в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

Сезон 2019/20 Олексій провів у "Сакраменто". Середні показники Леня в "Сакраменто Кінгз" становили 5,9 очка і 6,1 підбирання за матч.

З листопада 2020 року Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2,3 очка (50% з гри) і роблячи 1,6 підбору за 10,9 хвилин на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні 2021 року Лень перейшов у "Вашингтон", а у міжсезоння повернувся в "Сакраменто".

Лень за 8 сезонів в НБА встановив рекорд України в найсильнішій лізі світу.

Автор: Антон Дудар