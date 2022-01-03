Українці вистачило 54 хвилини, щоб забезпечити собі місце у фіналі відбору.

Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала в кваліфікації турніру WTA250 Melbourne Summer Set.

У першому матчі Цуренко впевнено розібралася з австралійкою Тіною Надін Сміт - 6:0, 6:0.

Кваліфікація. Перше коло

Леся Цуренко (Україна, 10) - Тіна Надін Сміт (Австралія, WC) 6:0, 6:0

32-річній українці вистачило 54 хвилини, щоб забезпечити собі місце у фіналі відбору. Цуренко виконала по 3 брейки в кожному сеті, а Сміт, яка в рейтингу WTA знаходиться в сьомій сотні, не вдалося заробити жодного брейкпоінта.

Читайте також"Богиня": відома українська тенісистка захопила фанатів знімком в бікіні з пляжу в ДубаїДодамо, що ще одна представниця України Катерина Бондаренко брала участь в іншому тенісному турнірі в Австралії. Українка була близька до виходу в основну сітку турніру WTA500 в Аделаїді.

Катерина по ходу зустрічі лідирувала 6:1 і 4:3, перебуваючи в двох геймах від перемоги, але поступилася Лучії Брондзетті - 6:1, 6:7, 4:6.

Бондаренко востаннє грала в основі турніру WTA в одиночному розряді ще в липні минулого року.

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