Марта Костюк не залишила шансів суперниці з Нідерландів.

В основній сітці турніру "Великого шолому" Вімблдон в перший день турніру стартувала Марта Костюк (№ 70 WTA).

Українка вибила з боротьби гідну тенісистку з Нідерландів Кікі Бертенс, котра посідає 21-у сходинку у світовому рейтингу.

Костюк розібралася з Бертенс у двох сетах - 6:3, 6:4.

У другому раунді 19-річна українка зустрінеться з переможницею поєдинку Анастасія Севастова - Заріна Діяс.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Козлова проведуть свій матч першого кола Вімблдон трішки згодом.

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Вімблдон-2021: головне

Цьогоріч призовий фонд Вімблдону складе 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49,4 млн доларів США). Призові у чоловіків і жінок однакові.

У 2020 році через коронавірус скасували Вімблдон і навіть не перенесли на більш пізній термін.

У 2019 році серед жінок переможницею Вімблдона стала румунка Сімона Халеп, проте захищати титул цьогоріч вона не зможе у зв'язку з травмою.

Також у 2019 році в чоловічому розряді тріумфував Новак Джокович, який може на цьому Вімблдоні виграти свій 20-й титул "Великого шолому".

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Автор: Артем Будрін