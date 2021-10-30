Ясміне Паоліні обіграла Даяну Ястремську.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№79 WTA) припинила виступи на турнірі WTA 250 в італійському місті Курмайор.

У поєдинку 1/4 фіналу 21-річна українка поступилася італійці Ясміне Паоліні (№56 WTA). Матч тривав 95 хвилин і завершився у двох сетах.

Даяна Ястремська (Україна) - Ясміне Паоліні (Італія) - 4:6, 6:7(4)

За вихід у фінал Паоліні побореться з хорваткою Донною Векіч (№97 WTA).

Нагадаємо, що в Курмайорі Ястремська в 1/8 фіналу обіграла іншу українку Катерину Козлову.

Цього року Ястремська, яка пропустила частину сезону через справу про допінг, ще не перемагала на турнірах WTA.

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Автор: Артем Будрін