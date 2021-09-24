Дар'я Снігур / фото REUTERS
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№218 WTA) пробилася до півфіналу турніру ITF в Португалії.
В 1/4 фіналу 19-річна українка, посіяна під п'ятим номером, здолала 20-річну представницю Росії Анастасію Тіхонову (№271 WTA).
Дар'я Снігур (Україна) - Анастасія Тіхонова (Росія) - 7:5, 7:6 (6)
За вихід до фіналу Снігур посперечається з болгаркою Ізабеллою Шиніковою (№235 WTA).
Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки
- Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.
- Дар'я виграла 5 титулів на турнірах ITF. Останній трофей вона здобула цьогоріч.
- У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації.