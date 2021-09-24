Українська тенісистка обіграла росіянку та вийшла у півфінал турніру в Португалії

Дар'я Снігур у двох сетах здолала Анастасію Тіхонову.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№218 WTA) пробилася до півфіналу турніру ITF в Португалії. В 1/4 фіналу 19-річна українка, посіяна під п'ятим номером, здолала 20-річну представницю Росії Анастасію Тіхонову (№271 WTA). Дар'я Снігур (Україна) - Анастасія Тіхонова (Росія) - 7:5, 7:6 (6) За вихід до фіналу Снігур посперечається з болгаркою Ізабеллою Шиніковою (№235 WTA). Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.

Дар'я виграла 5 титулів на турнірах ITF. Останній трофей вона здобула цьогоріч.

У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації. Автор: Артем Будрін

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