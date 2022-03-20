Анастасія Шаботова не забула своє московське коріння.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка народилася в Росії, утнула максимально неадекватний вчинок. 16-річна уродженка Москви лайкнула в Instagram відео, на якому Євген Плющенко виправдовував війну. Пропутінський діяч спорту назвав "необхідність провести спецоперацію неминучою".

Для довідки: Плющенко - дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання, а також великий прихильник Путіна.

"Так, справді, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, росіянами. Я гордий, що я росіянин. У жодному разі я не тішуся з того, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Усім миру, спасибі", - сказав Плющенко.

Шаботова лайкнула його відео.

Шаботову розкритикували партнерки по збірній України - Анастасія Архипова та Таїсія Спесовцева. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.

У 2019 році Шаботова змінила російське громадянство на українське і представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні під пісню "Щедрик" у вишиванці.

Вас також можуть зацікавити новини: