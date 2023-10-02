До цього на вершині Манаслу побували 20 українців-чоловіків.

Перша українська альпіністка, що двічі піднялася на Еверест, Антоніна Самойлова виконала сходження на гору Манаслу (8163 метрів). Вона стала першою українкою, що зійшла на цей восьмитисячник у Гімалаях. До цього на вершині Манаслу побували 20 українців (20 чоловіків).

Сходження відбулось о 7:00 28 вересня 2023 року. Штурмовий день тривав 37 годин. Антоніна планувала зробити безкисневе сходження, але піднялась з киснем за станом здоров’я, завадили гайморит та лихоманка.

Спортсменка каже, що робить все для того, аби на світовій арені висотного альпінізму Україна займала гідне місце.

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"Я хочу показати світу, який ми сильний народ. Сила духу у крові українців, тому шлях нашої нації - тільки вперед, підкреслює Біль, страждання… Інші - розвалюються, здаються. А ми йдемо вперед. Ми неймовірно сильні духом і непереможні. Це у нас у крові", - розповідала Антоніна Самойлова в інтерв’ю УНІАН.

Досягнення Антоніни Самойлової

Манаслу став третьою 8-тисячною горою Антоніна і четвертим восьмитисячним сходженням, до цього були два Еверести та К2. Таким чином, вона стала першою українкою з чотирма сходженнями на восьмитисячник.

Самойлова зійшла на вершину Евересту 24 травня. У минулому сезоні 2022 року перший та єдиний український прапор був піднятий над головною вершиною світу також завдяки Тоні. Таким чином, Самойлова стала першою українкою, яка двічі побувала на Евересті.

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