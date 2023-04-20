Обидві поступилися у фінальних поєдинках

У столиці Хорватії, у місті Загреб, на даний момент відбувається Чемпіонат Європи з боротьби. Українки Оксана Лівач та Юлія Ткач стали срібними призерками континентальної першості.

У фіналі вагової категорії до 50 кілограм Лівач поступилася уродженці України Марії Стадник, котра на даний момент представляє Азербайджан.

Для Лівач це срібло стало другим у кар’єрі. Натомість Стадник здобула вже 10 золоту медаль.

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Нагадаємо, що у півфінальному поєдинку Лівач вибила чинну віце-чемпіонку світу Міглену Георгієву Селішку з Болгарії.

Юлія Ткач у фіналі категорії до 59 кг поступилася молдованці Анастасії Нічітій. У півфіналі вона вибила із змагання борчиню з Азербайджану Альону Колеснік.

Додамо, що згодом ще виступить у фіналі Алла Белінська. У категорії до 68 кг вона зустрінеться з болгаркою Юліаною Яневою. У Беллінської уже є гарантоване срібло.

Відзначимо, що Чемпіонат Європи 2023 відбувається у хорватському Загребі з 17 по 23 квітня. Лівач є представницею збірної України у найлегшій ваговій категорії.

Раніше, у вівторок 18 квітня, український борець вільного стилю Василь Михайлов здобув перемогу на континентальній першості у ваговій категорії до 79 кілограм. Ця золота медаль стала для нього першою в кар’єрі.

Відзначимо, що збірна України поїхала на цей Чемпіонат Європи без олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Його у заявці замінив Артем Матяш.

Додамо, що минулого року жіноча українська збірна стала найкращою у медальному заліку Чемпіонату Європи.

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