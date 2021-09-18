Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали чемпіонками світу.

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали золото на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в данському Копенгагені.

Український дует став найкращим на дистанції 500 метрів у змаганні каное-двійок.

Лузан і Четверікова фінішували з результатом 1.55,85. У боротьбі за перше місце вони випередили суперниць з Болгарії та Куби.

Це перша золота медаль чемпіонату світу для України в олімпійському виді веслування з 2014 року.

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На Олімпійських іграх українки в дисципліні 500 метрів посіли друге місце.

Лузан у Токіо також завоювала бронзову нагороду. На закритті Олімпіади вона несла прапор України.

Після Олімпійських ігор Лузан виграла золото і бронзу на світовому Суперкубку з веслування.

Автор: Антон Дудар