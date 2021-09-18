Анастасія Четверікова і Людмила Лузан / фото REUTERS
Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали золото на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в данському Копенгагені.
Український дует став найкращим на дистанції 500 метрів у змаганні каное-двійок.
Лузан і Четверікова фінішували з результатом 1.55,85. У боротьбі за перше місце вони випередили суперниць з Болгарії та Куби.
Це перша золота медаль чемпіонату світу для України в олімпійському виді веслування з 2014 року.
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Лузан і Четверікова: останні успіхи
- На Олімпійських іграх українки в дисципліні 500 метрів посіли друге місце.
- Лузан у Токіо також завоювала бронзову нагороду. На закритті Олімпіади вона несла прапор України.
- Після Олімпійських ігор Лузан виграла золото і бронзу на світовому Суперкубку з веслування.