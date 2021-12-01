Мар'яна Шевчук продемонструвала дивовижний результат.

25-річна українка Мар'яна Шевчук виграла першість світу з пауерліфтингу, яка проходить в грузинському Тбілісі.

Уродженка Вінницької області виступає у ваговій категорії до 55 кг. В першій спробі Шевчук показала результат, з яким тріумфувала на Паралімпіаді в Токіо (підняла 125 кг).

У третій спробі Мар'яна підняла 133,5 кг, побивши свій же світовий рекорд (133 кг), який вона встановила в травні 2021 року. Таким чином, Шевчук здобула золото, випередивши конкуренток з Туреччини та Росії.

Чемпіонат світу з пауерліфтингу, жінки, до 55 кг

1. Мар'яна Шевчук (Україна) - 133,5 кг

2. Бесра Думан (Туреччина) - 121 кг

3. Тамара Підпальна (ПКР) - 120 кг

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Автор: Артем Будрін