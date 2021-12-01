Мар'яна Шевчук / фото НКСІУ
25-річна українка Мар'яна Шевчук виграла першість світу з пауерліфтингу, яка проходить в грузинському Тбілісі.
Уродженка Вінницької області виступає у ваговій категорії до 55 кг. В першій спробі Шевчук показала результат, з яким тріумфувала на Паралімпіаді в Токіо (підняла 125 кг).
У третій спробі Мар'яна підняла 133,5 кг, побивши свій же світовий рекорд (133 кг), який вона встановила в травні 2021 року. Таким чином, Шевчук здобула золото, випередивши конкуренток з Туреччини та Росії.
Чемпіонат світу з пауерліфтингу, жінки, до 55 кг
1. Мар'яна Шевчук (Україна) - 133,5 кг
2. Бесра Думан (Туреччина) - 121 кг
3. Тамара Підпальна (ПКР) - 120 кг
— #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021