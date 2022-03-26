Українська легкоатлетка Валентина Верецька виграла міжнародний Єрусалимський марафон.

31-річна спортсменка стала найкращою серед жінок, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.

Верецька разом з 11-річною донькою через агресію РФ покинула Миколаїв. Вона майже не тренувалася.

До війни вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і посіла третє місце в марафоні Гутенберга у Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.

"Я постійно в стресі і дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста. Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні – за мир у всьому світі", – сказала Верецька.