Максим Задорожній двічі виграв континентальну першість з бразильського джиу-джитсу.

Боєць української Ліги TMS Максим Задорожній брав участь на змаганнях у Римі у конкурентному дивізіоні коричневих поясів - це надважка вага.

У рамках свого дивізіону Задорожній провів три сутички, в одній з яких боровся проти свого співвітчизника - українця Дмитра Пернікоза, який у підсумку став бронзовим призером.

Макс у фіналі переміг достроково - больовим прийомом.

Звитяга у надважкій вазі дозволила Задорожньому заявитись в абсолютну вагову категорію, де він провів чотири сутички та у всіх переміг достроково, забезпечивши собі друге золото.

"Я зареєструвався на цей турнір ще в листопаді і з нетерпінням чекав його. Ретельно готувався, а готуюся я завжди до того, що перемагатиму. Чемпіонат Європи IBJJF - важливий щабель у моїй спортивній кар'єрі і золото на цьому турнірі багато для мене означає", - зізнався після перемоги Макс.

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