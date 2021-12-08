Чемпіонами стали Олексій Середа в дуеті з Данилом Аванесовим, а також Ксенія Байло.

Скарбничка збірної України на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду 8 грудня поповнилася двома золотими медалями.

Олексій Середа і Данило Аванесов завоювали золото в синхронних стрибках.

За підсумками свого виступу Середа та Аванесов отримали 321,30 бала.

У боротьбі за перше місце вони випередили росіян Максима Малофєєва і Сандро Рогаву, які набрали 303.18 бала. У трійку також увійшли бразильці Дієго Сілва і Каван Фігуреро Перейра (298.47).

Крім того, золоту медаль 8 грудня виграла Ксенія Байло. Вона стала найкращою в стрибках з триметрового трампліну.

Байло заробила 390.15 бала. Вона випередила Йоганну Краус з Німеччини (367.00 бала), а також Елізу Піцціні з Італії (341.25 бала).

Чемпіонат світу серед юніорів: досягнення України

Першість світу проходить у Київському центрі спорту "Ліко" з 2 по 9 грудня.

Олексій Середа завоював на змаганнях вже три медалі. Він став чемпіоном у стрибках з 10-метрової вежі а також срібним призером у стрибках з триметрового трампліну.

Всього в скарбничці української збірної вже вісім медалей: 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзова. Золото, крім Середи, раніше також вигравали Ксенія Байло (на 10-метровій вежі) і Данило Коновалов (у стрибках з триметрового трампліну)

Автор: Антон Дудар