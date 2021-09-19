Жіноча збірна України з веслування на каное стала третьою на чемпіонаті світу, який проходить в столиці Данії - Копенгагені.
Честь України в цьому заїзді на дистанції 500 метрів захищали четверо дівчат: Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник і Анастасія Четверикова.
Наші спортсменки продемонстрували результат 1.49,79, пропустивши вперед збірні Угорщини і Білорусі.
Більше того, Людмилі Лузан підкорилося історичне досягнення для українського веслування. 24-річна українка тричі піднімалася на п'єдестал пошани на цьому ЧС. Раніше жодному українському спортсменові не вдавалося виграти 3 медалі на одному чемпіонаті світу з веслування.
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Україна на ЧС з веслування: результати
- В скарбничці України наразі 5 медалей на ЧС з веслування: три золоті, одна бронзова та одна срібна нагороди.
- Раніше золото виграв дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикової на каное.
- Крім того, Лузан виграла срібну медаль в одиночному заїзді.
- ЧС завершиться сьогодні - 19 вересня.