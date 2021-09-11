Федерація баскетболу України бере участь у спільній заявці.

Федерація баскетболу України подала заявку на проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2015 році.

Про це повідомив офіційний сайт ФБУ.

Україна претендує на спільне проведення турніру з іншими країнами. Українська сторона претендуватиме на те, щоб приймати матчі групового етапу, плей-офф, а також фінал турніру.

Для цього в Україні потрібно побудувати дві арени, так як місткість залу на матчі групового етапу повинна бути не менше 10 тисяч, а на ігри плей-офф - не менше 15 тисяч.

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На проведення турніру претендуватимуть два міста - Київ та Львів.

Євробаскет: друга спроба України прийняти турнір

Україна повинна була приймати чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. Це право було отримано в 2011 році. Турнір повинен був пройти в шести містах.

Однак влітку 2014 року у зв'язку з ситуацією в Україні ФІБА позбавила країну можливості провести турнір.

Автор: Антон Дудар