Олівейра успішно застосував задушливий прийом.

У ніч з 11 на 12 грудня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на "Ті-Мобайл арені" відбувся турнір UFC 269.

У головному бою вечора чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра зустрівся з першим номером у рейтингу кращих бійців легкої вагової категорії Дастіном Пор'є.

Бій завершився в третьому раунді після того, як Олівейра успішно застосував задушливий прийом. Для бразильця це перемога стала 32-ю в кар'єрі при 8 поразки. Американець програв 7-й бій з 35.

Відео задушливого:

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021

Зазначимо, що Олівейра не програє 10 боїв поспіль в UFC. Остання поразка була в 2017 році від Пола Фелдера.

Читайте такожЛомаченко в яскравому бою переміг Коммі і завоював пояс WBO Inter-Continental (відео)У соглавном бою бразилійка Аманда Нуньєс сенсаційно програла американці Джуліанні пеньє. 32-річна Пенья провела задушливий прийом у другому раунді і стала новою чемпіонкою UFC в найлегшій вазі. 33-річна Нуньєс не програвала в UFC з 2015 року.

Раніше в рамках основного карда боєць з Нової Зеландії Кай Кара-Франс переміг суперника з США коді Гарбрандта. Поєдинок тривав всього один раунд. Кай Кара-Франс здобув перемогу технічним нокаутом. Тепер у 28-річного бійця 23 перемоги в 31 поєдинку.

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Автор: Володимир Медяник