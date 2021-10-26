Алессіо Чеккареллі пішов з життя після нетривалої хвороби.

Італійський фізіотерапевт Алессіо Чеккареллі, котрий працював з зірками українського тенісу, помер у 38 років.

Про це повідомляє btu.org.ua.

В італійському місті Піза Алессіо помер від нетривалої хвороби, назву якої не повідомляють. Чеккареллі тренував Олександра Долгополова та Еліну Світоліну.

"Повірити не можу в те, що сталося. Так сумно це чути. Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав такий позитивний настрій. У це важко повірити", - поділився скорботою Долгополов для ATP Tour.

Чеккареллі також працював з Лаурою Зігемунд, Хеном Чоном, Флавією Пеннеттою та іншими відомими тенісистами.

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Автор: Артем Будрін