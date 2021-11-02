У цих поєдинках чоловіки перемогли нокаутами.

Польський промоушн MMA-VIP організував два поєдинки, в яких чоловіки протистояли жінкам.

В рамках турніру з змішаних єдиноборств модель Петр Лісовський зустрічався з фітнес-тренером Улой Сікач. Чоловік здобув дострокову перемогу у другому раунді. Рефері довелося зупинити поєдинок.

У другому поєдинку Міхал Пшибілович, якого за лялькову зовнішність прозвали "Польським Кеном", переміг студентку Вікторію Домжальську. Він виграв вже в першому раунді - суперниця практично не чинила опору.

Варто відзначити, що багатьом фанатам ММА міжгендерні бої не припали до душі. Вони розкритикували подію в Twitter, де з'явилися відео поєдинків.

"Що це за неперевершена х*йня?", "Дві непідготовлені людини наносять удари один одному кулаками - це не "поєдинок" в ММА. Далі у них буде сліпий бездомний в костюмі Санта-Клауса, що б'ється з трансвеститом на тракторі", "Ці вечірники на Хеллоуїн вийшли з-під контролю", "Що далі? Бійки інвалідів?", "Ідіотизм досягає апогею", - пишуть вболівальники.

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Автор: Антон Дудар