Дівчата не взяли навіть прапора ОКР.

Російські фігуристки Анна Щербакова та Олександра Трусова потрапили в курйозну ситуацію на Іграх-2022 в Пекіні.

Перша виграла золото, а друга - срібло в особистому турнірі з фігурного катання. Перед церемонією нагородження фотограф запропонував їм взяти прапор. Проте дівчата сказали, що у них "немає прапора".

Можливо фотограф мав на увазі стяг ОКР (олімпійського комітету Росії), але фігуристки не зрозуміли чи свідомо проігнорували цю ідею.

Щербакова й Трусова продовжили самотньо стояти біля ковзанки, поки там каталася зі своїм прапором японка Сакамото Каорі, яка виграла бронзову медаль. Між іншим, в особистому турнірі четверте місце посіла Каміла Валієва, котра потрапила в гучний допінг-скандал.

Нагадаємо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. В Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

Олімпіада-2022: головне

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.

Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.

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