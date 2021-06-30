Сьогодні, 30 червня, жінка була впізнана і затримана в місті Ландерно.

Жінка, яка вискочила на трасу велогонки «Тур де Франс» і стала причиною падіння і травмування гонщиків, знайдена і арештована.

Про це повідомила французька жандармерія.

У суботу, 26 червня, під час етапу, що проходив в Бретані, невідома з плакатом «Allez-Opi-Omi» вискочила на дорогу, бажаючи потрапити в об'єктив телевізійної камери. Її раптова поява призвела до падіння десятків гонщиків, при цьому двоє -німець і іспанець - отримали травми і змушені були зійти з гонки. У метушні жінка встигла сховатися.

Читайте такожУкраїнський велогонщик сенсаційно переміг на розігріві Тур де Франс (відео)Після порушення справи за "ненавмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, викликане грубим порушенням правил безпеки", поліція почала її пошуки.

Сьогодні, 30 червня, жінка була впізнана і затримана в місті Ландерно (департамент Фіністер). Зараз їй загрожує тільки штраф 1500 євро, але, якщо постраждалі гонщики в свою чергу подадуть проти неї позови, покарання може виявитися більш суворим — до року ув'язнення, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла