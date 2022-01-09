Француз виграв 11-й титул у кар'єрі.

У неділю, 9 січня, відбувся фінал престижного тенісного турніру ATP 250 Adelaide International. Переможцем став француз Гаель Монфіс.

У матчі за титул чоловік українки Еліни Світоліної обіграв росіянина Карена Хачанова.

Аделаїда. Фінал

Гаель Монфіс (Франція) – Карен Хачанов (Росія) – 6:4, 6:4

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Монфіс зумів виконати 6 подач навиліт і реалізував один брейкпоінт з трьох. На рахунку росіянина чотири ейси, одна подвійна помилка і нуль реалізованих брейкпоінтів з двох.

Після перемоги Гаель Монфіс подякував дружині Еліні Світоліній.

"Хочу сказати спасибі моїй дружині, Еліна завжди була поруч. Минулий рік для мене був дуже-дуже важким, я мало не втратив віру в теніс, але вона була поруч і весь час про мене дбала. Спасибі за все, Еліна", - сказав Гаель.

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Варто відзначити, що це був 33-й фінал турнірів ATP для Монфіса, але всього 11-й титул. Останній раз він піднімав над головою кубок в 2020 році.

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