24 червня на Донеччині поховали 22-річного українського регбіста Владислава Горбунова, котрий пішов на фронт боронити вітчизну від російських окупантів.
Про смерть воїна на своїй сторінці у Facebook повідомив його тренер Ігор Юркін, який готує спортсменів у ДЮСШ Покровська (Донецька область). А Владислава наставник знав понад 10 років.
"Страшна звістка прийшла сьогодні вранці. Захищаючи рідну Україну, під час бойових завдань загинув мій вихованець, член збірної Донецької області з регбі Владислав Олексійович Горбунов. Йому було всього 22 роки. Він був надзвичайно життєрадісною людиною, добрим сином, другом та спортсменом. Царство небесне, Владик... Герої не вмирають", – написав тренер.
Влад на свій молодий вік встиг стати чемпіоном Донецької області з регбі та срібним призером чемпіонату України.
В армії Горбунов служив навідником Першого танкового взводу Третьої танкової роти танкового батальйону. 20 червня захисник України поблизу селища Золота Нива (Донецька область) загинув, демонструючи хоробрість і мужність.
Поховали Владислава у Мирнограді під Покровськом, який регулярно обстрілюється бойовиками "ДНР" та ЗС РФ.