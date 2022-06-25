Владислав Горбунов виконував бойове завдання й загинув як герой України.

24 червня на Донеччині поховали 22-річного українського регбіста Владислава Горбунова, котрий пішов на фронт боронити вітчизну від російських окупантів.

Про смерть воїна на своїй сторінці у Facebook повідомив його тренер Ігор Юркін, який готує спортсменів у ДЮСШ Покровська (Донецька область). А Владислава наставник знав понад 10 років.

"Страшна звістка прийшла сьогодні вранці. Захищаючи рідну Україну, під час бойових завдань загинув мій вихованець, член збірної Донецької області з регбі Владислав Олексійович Горбунов. Йому було всього 22 роки. Він був надзвичайно життєрадісною людиною, добрим сином, другом та спортсменом. Царство небесне, Владик... Герої не вмирають", – написав тренер.

Влад на свій молодий вік встиг стати чемпіоном Донецької області з регбі та срібним призером чемпіонату України.

В армії Горбунов служив навідником Першого танкового взводу Третьої танкової роти танкового батальйону. 20 червня захисник України поблизу селища Золота Нива (Донецька область) загинув, демонструючи хоробрість і мужність.

Поховали Владислава у Мирнограді під Покровськом, який регулярно обстрілюється бойовиками "ДНР" та ЗС РФ.

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