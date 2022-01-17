Українка обіграла представницю Франції Фіону Ферро.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№17 WTA) з перемоги почала виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У ніч з 16 на 17 січня українська тенісистка обіграла представницю Франції Фіону Ферро в першому колі Australian Open.

Australian Open. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Фіона Ферро (Франція) - 6:1, 7:6(4)

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 4/8 брейк/поінта.

На тай-брейку Світоліна поступалася 2:3, після чого виграла 5 з наступних 6 розіграшів. Для Еліни це перша перемога в цьому сезоні.

Це була друга зустріч тенісисток, українка знову перемогла.

У наступному раунді Світоліна гратиме проти ще однієї француженки Армоні Тан (№107 WTA).

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"Так здорово знову повернутися сюди. Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Перед турніром я провела не так багато матчів, але я багато тренувалася.

Я дійсно задоволена тим, який рівень тенісу сьогодні показала. Просто рада знову вийти на корти Australian Open і зіграти перед уболівальниками.

Другий сет пройшов не так легко,як перший? Так, я знала, що Ферро-великий боєць. Я знала, чого очікувати, і знала, що мені потрібно буде показати свій найкращий теніс. Тут кожна суперниця хоче тебе обіграти. Ти просто намагаєшся вижити і виграти.

Як я планую в цьому році поліпшити свій рейтинг і піднятися вище? Найважливіше - це щоб не було травм, рік довгий, це тільки перший турнір "Великого Шолома" в сезоні.

Я просто намагаюся радіти тому, що я на корті, що граю перед глядачами, і просто насолоджуватися кожним моментом, який я проводжу тут", - сказати Світоліна відразу після матчу.

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