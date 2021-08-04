Український борець заплакав від радості.

У вирішальному поєдинку Жан Беленюк у вольовому стилі здолав угорського борця Віктора Лорінца і здобув золоту нагороду.

30-річний киянин поділився емоціями після тріумфу та не зміг стримати сліз:

"Мені дуже приємно. Я навіть не усвідомлюю до кінця, що я зробив. Це був дійсно довгий і тяжкий шлях. Я почав у 9 років займатися боротьбою, а зараз мені 30. Нарешті це сталося. Хочу сказати дякую всім українцям, усім, хто підтримував мене. Було дуже важко". (Плаче - Прим.ред.).

"Кінцівка цього шляху була дуже важкою. Я травмувався дуже сильно за три тижні до Олімпіади. Не знав, чи братиму участь в Іграх, чи ні. Але завдяки моєму тренеру, який вірив у мене, я зміг виступити. Дякую йому за це, дякую всім, хто підтримував, хто молився. Дякую своїй мамі. Дякую всім".

"Я зараз на емоціях, не хочу говорити гучних заяв. Наразі мені потрібно перепочити. Займатися політичною діяльністю. Дякую всім, хто мене підтримував, вірив у мене і знав, що мій потенціал допоможе здійснити мою мрію", - зазначив Беленюк.

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Жан Беленюк: головні досягнення

На Олімпійських Іграх в Ріо Беленюк став срібним призером.

На чемпіонатах світу українець двічі вигравав золото (у 2015 і 2019 роках), а також по разу срібло і бронзу.

Також Беленюк є триразовим чемпіоном Європи і чемпіоном Європейських ігор-2019.

Автор: Артем Будрін