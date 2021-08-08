Анна Шлеу втратила в турнірній таблиці одразу тридцять позицій.

В останній день Олімпіади в Токіо спалахнув скандал. Німецька спортсменка, яка брала участь в сучасному п'ятиборстві, Анна Шлеу розплакалася прямо на коні, адже той не перестрибнув бар'єр.

Шлеу очолювала турнірну таблицю після плавання та фехтування, а відтак 0 балів за верхову їзду катастрофічно позначилися на її успіхах: вона впала з першої сходинки на тридцять першу.

Річ у тім, що тренерка Анни, Кім Райзнер, отримала дискваліфікацію за жорстоке поводження з конем. Наставниця збірної Німеччини з п'ятиборства вдарила тварину кулаком.

У Міжнародному союзі сучасного п'ятиборства (UIPM) повідомили, що бити коня є неприпустимо і це порушує всі правила. В організації додали, що чули, як Райзнер спонукала Шлеу сильніше лупцювати тварину.

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Автор: Артем Будрін