Ольга Саладуха не змогла пройти кваліфікацію в потрійному стрибку.

Українська спортсменка Ольга Саладуха після невдалого виступу на Олімпіаді в Токіо заявила, що завершуватиме кар'єру.

Про це спортсменка сказала в коментарі "Суспільному".

"Все зробила з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода тільки, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати", - сказала Саладуха.

У Токіо 38-річна українка не змогла подолати кваліфікацію в потрійному стрибку і пробитися у фінал.

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Саладуха підкреслила, що вона не очікувала такого результату:

"Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна".

Ольга Саладуха: головні досягнення

Найвищим досягненням Саладухи є бронзова медаль у потрійному стрибку на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

На чемпіонатах світу українка вигравала золото у 2011 році та бронзу в 2013-му. Також в її активі срібло на ЧС в приміщенні у 2014 році.

Саладуха - чотириразова чемпіонка Європи (один раз - у приміщенні), а також чемпіонка Універсіади-2007.

Автор: Антон Дудар