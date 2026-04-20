Український тенісист підняв гостру тему щодо володіння зброєю після стрілянини в Києві

Спортсмен, а нині військовий Олександр Долгополов вважає, що українцям мають дати право захищати себе в подібних ситуаціях.

В суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік почав стріляти на вулиці по людях, а потім взяв в заручники відвідувачів та персонал в одному з супермаркетів "Велмарт". В результаті трагічного інциденту загинуло 6 осіб. Тенісист, а наразі військовий Олександр Долгополов в своєму Instagram висловив думку щодо надання дозволу вільного володіння зброєю для українців.

Зокрема, спортсмен висловив думку, що якби у жертв була можливість самозахисту, тоді вдалося б уникнути таких трагічних наслідків.

"З кількістю зброї, яка так чи інакше перебуває в обігу, саме час надати кожній психічно здоровій людині право захищати себе", - вказав він в сторис.

До слова, з початку повномасштабної війни в суспільстві та ЗМІ активно обговорюється тема зняття обмежень з придбання зброї. Пропонується, щоб кожна психічно здорова людина, яка пройде спеціальне навчання, мала змогу придбати собі короткоствольну зброю.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Національної поліції Іван Вигівський на брифінгу розповів, що приводом для стрілянини в Києві стала побутова сварка між сусідами. 58-річний Дмитро Васильченков, який відрикв стрілянину, мав при собі травматичний пістолет. Спочатку він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт. Після цього Васильченков забіг до себе в квартиру, взяв усю зброю, яка була вдома, облив рідиною приміщення та підпалив, а сам пішов на вулицю.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві й надати всю інформацію в Державне бюро розслідувань (ДБР). Клименко додав, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією. В мережі з'явилося відео, як поліцейські втекли від нападника під час стрілянини в Києві і залишили звичайних людей беззахисними.

