Тріатлоністи мусили наново стартувати.

Телевізійний човен зірвав старт тріатлоністів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, впритул наблизившись до помосту, з якого починали дистанцію спортсмени.

Дії телевізійників не дозволили розпочати заплив цілій когорті учасників змагань. Тріатлоністам банально не було куди стрибати.

Коли ж човен почав евакуюватися з місця пригоди, то ненароком ледь не задавив декількох спортсменів, які вже перебували у воді. На щастя, трагедії вдалося уникнути. Спортсменам довелося стартувати заново.

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

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Автор: Артем Будрін