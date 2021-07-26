Старт тріатлоністів / фото REUTERS

Телевізійний човен зірвав старт тріатлоністів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, впритул наблизившись до помосту, з якого починали дистанцію спортсмени.

Дії телевізійників не дозволили розпочати заплив цілій когорті учасників змагань. Тріатлоністам банально не було куди стрибати.

Коли ж човен почав евакуюватися з місця пригоди, то ненароком ледь не задавив декількох спортсменів, які вже перебували у воді. На щастя, трагедії вдалося уникнути. Спортсменам довелося стартувати заново.

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Автор: Артем Будрін