Старт тріатлоністів / фото REUTERS
Телевізійний човен зірвав старт тріатлоністів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, впритул наблизившись до помосту, з якого починали дистанцію спортсмени.
Дії телевізійників не дозволили розпочати заплив цілій когорті учасників змагань. Тріатлоністам банально не було куди стрибати.
Коли ж човен почав евакуюватися з місця пригоди, то ненароком ледь не задавив декількох спортсменів, які вже перебували у воді. На щастя, трагедії вдалося уникнути. Спортсменам довелося стартувати заново.
— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021