Таким чином, тренер намагався налаштувати Мартіну Трайдос на змагання, але їй це не допомогло.

Незвичайний епізод стався на Олімпіаді-2020 за участю титулованої німецької дзюдоїстки Мартіни Трайдос.

Перед тим, як спортсменка вийшла на татамі на поєдинок 1/16 фіналу, тренер спершу схопив Трайдос за кімоно і струснув її, а потім дав їй два ляпаси. Цей момент потрапив у трансляцію ігор.

Однак у підсумку це не допомогло 32-річній німкені - вона програла і покинула Олімпіаду.

"Мабуть, цього було недостатньо! Я б хотіла дати привід для інших заголовків. Такий у нас ритуал перед змаганнями! Мій тренер робить те, що я хочу. Він мене мотивує!",- пояснила Трайдос в Instagram, опублікувавши відео.

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Автор: Антон Дудар