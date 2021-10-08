Світоліна впевнено стартувала на престижному турнірі в США

Еліна Світоліна на старті змагань здобула звитягу у двох партіях.

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA1000 Індіан-Веллс. Світоліна на стадії 1/32 фіналу здолала чеську тенісистку Терезу Мартінцову, яка є 52-ю ракеткою світу. 27-річна українка здобула перемогу у двох сетах - 6:2, 7:5. Матч тривав 70 хвилин. У наступному раунді Еліна зіграє проти представниці Румунії Сорани-Міхаели Кирсті (№40 WTA). Нагадаємо, що Світоліна у свіжому рейтингу WTA опустилася на одну сходинку. Читайте такожПрикра поразка: Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру в Чикаго Індіан-Уеллс: результати українок В одиночній сітці від України на турнірі стартували п'ять тенісисток.

Раніше Марта Костюк змогла пройти у другий етап, обігравши Чжан Шуай з Китаю - 6:3, 1:6, 6:2.

Водночас Катерина Козлова програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).

Даяна Ястремська обіграла француженку Ельзу Жакмо та пробилася до 1/32 фіналу. Автор: Артем Будрін

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