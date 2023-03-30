Змагання у Португалії можуть стати другими для Еліни після відпустки.

Екс-перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у турнірі ITF W100 у португальському місті Оейраша. Як повідомляє BTU, тенісистка отримала вайл-кард.

Змагання відбудеться у період з 17 по 23 квітня на ґрунтовому покритті.

Востаннє Світоліна виступала на турнірах рівні ITF ще у 2013-му році. У серпні вона перемогла на 75-тисячнику.

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Цей турнір стане другим для Еліни після декретної відпустки. Наступного тижня Світоліна зіграє на турнірі WTA500 у Чарльстоні. У тому числі під час змагання у США буде проведений благодійний захід, на котрому будуть збиратися кошти на підтримку українців.

Уже не вперше українська тенісистка залучить своє ім’я для збору коштів. На одному із благодійних матчів минулого року Еліна виступала у якості судді. До того заходу також долучилася польська тенісистка Іга Свьонтек, а загалом вдалося зібрати більше 400 тисяч євро. Також Світоліна у грудні 2022-го року провела гала-вечерю в Монако, під час якої благодійники пожертвували 170 тисяч євро на генератори для українських лікарень.

Відзначимо, що Світоліна востаннє брала участь у тенісних турнірах ще 24 березня минулого року. Тоді українка вилетіла в 1/32 фіналу змагання у Маямі. Після цього вона пішла у декретну відпустку, а 15 жовтня народила дочку Скаї. Нещодавно Еліна повернулася до тренувань.

Наразі Світоліна перебуває на 1081-й сходинці рейтингу WTA. Її найвищим показником за всю кар’єру була третя позиція.

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