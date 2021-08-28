Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Чикаго з призовим фондом 235 тисяч доларів.
Українська тенісистка в півфінальному матчі обіграла представницю Швеції Ребекку Петерсон.
Світоліна впевнено взяла перший сет, потім могла закривати матч у другому, але поступилася на тайбрейку. У третій партії українка все-таки дотиснула суперницю. Підсумковий рахунок - 6:1, 6:7, 6:3.
"Це завжди неймовірні почуття, коли перемагаєш у такій боротьбі. Думаю, що мій бійцівський дух допоміг мені пройти далі", - прокоментувала перемогу Світоліна.
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Світоліна вперше в цьому сезоні вийшла у фінал і може завоювати свій 16-й титул на турнірах WTA.
У фіналі Світоліна зіграє з 68-ю ракеткою світу Алізе Корне, яка перемогла росіянку Варвару Грачову.
Ще одна українка Марта Костюк на турнірі в Чикаго зупинилася у чвертьфіналі. У матчі 1/4 фіналу вона програла Грачовій - 7:6, 3:6, 4:6.