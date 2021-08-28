Українська тенісистка пробилася у фінал у непростому поєдинку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Чикаго з призовим фондом 235 тисяч доларів.

Українська тенісистка в півфінальному матчі обіграла представницю Швеції Ребекку Петерсон.

Світоліна впевнено взяла перший сет, потім могла закривати матч у другому, але поступилася на тайбрейку. У третій партії українка все-таки дотиснула суперницю. Підсумковий рахунок - 6:1, 6:7, 6:3.

"Це завжди неймовірні почуття, коли перемагаєш у такій боротьбі. Думаю, що мій бійцівський дух допоміг мені пройти далі", - прокоментувала перемогу Світоліна.

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Світоліна вперше в цьому сезоні вийшла у фінал і може завоювати свій 16-й титул на турнірах WTA.

У фіналі Світоліна зіграє з 68-ю ракеткою світу Алізе Корне, яка перемогла росіянку Варвару Грачову.

Ще одна українка Марта Костюк на турнірі в Чикаго зупинилася у чвертьфіналі. У матчі 1/4 фіналу вона програла Грачовій - 7:6, 3:6, 4:6.

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Автор: Антон Дудар